No primeiro teste de Guerrero, reservas do Inter empatam em jogo-treino

Às vésperas de seu retorno oficial ao futebol, Paolo Guerrero realizou nesta quinta-feira seu primeiro teste contra uma outra equipe. O peruano reforço os reservas do Internacional no jogo-treino diante do Sapucaiense, realizado no CT do Parque Gigante, e que terminou empatado em 0 a 0.

Ainda suspenso pelo uso de doping, Guerrero só poderá voltar a atuar em partidas oficiais a partir de 5 de abril. Sem jogar desde julho do ano passado, o atacante vestiu as cores do Internacional diante de um adversário pela primeira vez nesta quinta.

Em busca de recuperar a forma física, ele foi a principal atração de uma atividade sem gols. O peruano atuou ao longo dos 70 minutos da atividade e chegou a acertar uma bola na trave, de cabeça, além de ter um gol anulado.

O Inter entrou em campo nesta quinta com: Daniel; Heitor, Robert, Bruno Fuchs e Ramon; Camilo, Richard, Guilherme Parede e Wellington Silva; Tréllez e Guerrero. Ao longo da atividade, Keiller e Jonatan Alvez substituíram Daniel e Tréllez, respectivamente.

O time colorado realizará outro jogo-treino nesta sexta-feira pela manhã, diante São José, de Porto Alegre. Sem partidas neste fim de semana, o Inter volta a campo oficialmente já pela estreia da Libertadores, diante do Palestino, quarta-feira que vem, no Chile.

"Sobre o Palestino, é time que vem em certo embalo, passou por duas eliminatórias. Tem o seu valor. A partir de agora, a gente vai trabalhar em cima disso, de como joga essa equipe. Não sabíamos qual seria o rival. Temos tempo para evoluir, agora temos horizonte. Expectativa é de chegar lá, fazer um bom jogo e sair com uma vitória", apontou Rafael Sóbis.