No primeiro treino em Mangaratiba, Doriva faz mudanças no Vasco

Após o treino com final tumultuado na terça-feira, em São Januário, o Vasco trabalhou com paz e tranquilidade nesta quarta-feira. O elenco se "refugiou" em Mangaratiba, no interior do estado do Rio, onde ficará treinando até a partida de sábado. E, alheio a pressões extracampo e precisando de resultados dentro dele, o técnico Doriva começa a sinalizar que irá mudar o time para o confronto com o Cruzeiro, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Na atividade da manhã, o treinador fez quatro alterações no time titular, sendo que a principal delas por simples opção: ele sacou o paraguaio Julio dos Santos, titular do time desde as primeiras rodadas do campeonato Carioca, e colocou em campo Jhon Cley. As demais alterações foram as entradas de Anderson Salles na zaga e de Emanuel Biancucchi no meio. Eles substituíram Luan, com dores na perna direita, e Serginho, vetado pelos médicos para a partida do fim de semana.

No decorrer do treino, Doriva fez novas mudanças no time. Julio Cesar foi para o lugar de Christiano na ala esquerda e Yago foi testado no ataque, na vaga de Rafael Silva - Dagoberto, o titular ao lado de Gilberto, também está afastado por lesão.