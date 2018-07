No primeiro treino em Viamão, Zago escala Inter com três zagueiros

Antonio Carlos Zago começou a dar sua cara ao Internacional. Na manhã desta segunda-feira, no início da pré-temporada em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o treinador desenhou a equipe com três zagueiros. No que seria a formação titular estavam Neris, Eduardo e Ernando.

Os dois últimos fizeram parte da campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto Neris foi contratado junto ao Santa Cruz e apresentado na última sexta-feira. Paulão, Léo Ortiz e Rodrigo Dourado formaram a zaga do time reserva

Nesta segunda, a atividade contou com diversos desfalques. Fabinho está com tendinite e será avaliado pelo departamento médico. Valdívia sobre uma pancada no tornozelo e ficou na academia enquanto Nico López, diagnosticado com virose, fez trabalhos físicos. Ariel e Sasha, machucados, ficaram em Porto Alegre.

O Inter ficará 10 dias concentrado em um resort em Viamão. Neste período, tem programado dois jogos-treinos, contra Inter de Lages e Tubarão, ambos da primeira divisão de Santa Catarina. As atividades estão agendadas, respectivamente para sábado e terça-feira.