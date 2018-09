No primeiro treino no Corinthians, Jair Ventura mantém titulares de Loss

No primeiro treino como técnico do Corinthians, Jair Ventura indicou que vai escalar os titulares no clássico de domingo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador fez poucas alterações no time que vinha sendo utilizado por Osmar Loss. O novo treinador, que terá contrato até dezembro de 2019, reuniu um grupo para uma conversa diante de um painel tático: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Douglas; Gabriel e Ralf, Romero, Jadson e Pedrinho; Roger.

De olho no clássico de domingo, diante do Palmeiras, o novo treinador já fez exercícios com bola. Enquanto o rival projeta escalar um time misto, Jair deve escalar seus titulares para o jogo do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil.

A principal mudança na primeira escalação foi feita em razões médicas: Danilo Avelar faz trabalhos específicos na parte interna do CT Joaquim Grava e não treinou. Com isso, Douglas foi escalado na lateral-esquerda e a dupla de volantes foi formada por Gabriel e Ralf. Se Douglas treinar neste sábado, Gabriel e Ralf disputam uma vaga na proteção à zaga.

Jair projetou uma mudança no posicionamento dos atacantes. Romero joga pela direita e Pedrinho pela esquerda, invertendo a posição dos últimos jogos. Clayson participou da conversa com os titulares e ficou à beira do gramado. Depois de cumprir suspensão, ele pode substituir Pedrinho, sem alterar a característica da equipe, ou Roger - nesse caso, Romero faria a função de camisa 9.

Alguns jogadores receberam atenção especial do novo treinador. Um deles foi o atacante Roger, que viveu uma das melhores fases de sua carreira atuando com o próprio Ventura no Botafogo em 2016. Ele deverá ser mantido entre os titulares. No final da atividade, Jair conversou com os zagueiros Henrique, Marllon e Vilson e teve uma longa conversa com Osmar Loss, que foi cumprimentado por alguns jogadores antes de uma reunião de Ventura com o elenco.