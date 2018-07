No Real Madrid, Mourinho projeta futuro na Inglaterra

LONDRES - O técnico José Mourinho revelou nesta segunda-feira que pretende voltar ao futebol inglês no futuro. Sem estipular um prazo, o atual treinador do Real Madrid afirmou que quer comandar um time da Inglaterra "por um longo tempo".

"Minha paixão é a Inglaterra. O meu próximo passo é voltar para lá", declarou Mourinho à rádio BBC. "Me arranje um clube, um bom clube (para eu treinar) daqui a alguns anos", pediu o treinador ao entrevistador Sebastian Coe, campeão olímpico e atual presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Londres. Editor convidado do dia, Coe é torcedor do Chelsea.

Mourinho, no entanto, deixou claro que está feliz no Real Madrid, com quem tem vínculo até 2014. "Estou muito, muito feliz no Real. É um grande experiência para mim. Acredito que o Real é o maior time da história do futebol", exaltou o treinador de 48 anos, que ainda não alcançou na Espanha o mesmo brilho conquistado na Itália e na própria Inglaterra.

O português chegou ao Real em 2010 depois de uma passagem vitoriosa na Inter de Milão, no qual foi campeão italiano e europeu. Antes, Mourinho se destacou no Chelsea, onde foi bicampeão nacional. Na Espanha, o técnico faturou apenas a Copa do Rei, enquanto o arquirrival Barcelona tem dominado o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.