No Recife, Ceará vence a primeira e afunda o Náutico na vice-lanterna da Série B

O Ceará conquistou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols de Roberto e Felipe Menezes, o time cearense derrotou o Náutico por 2 a 0, em partida realizada na Arena Pernambuco, no Recife, pela terceira rodada.

Com o resultado, o Ceará, que marcou também os seus primeiros gols, chegou aos quatro pontos, no meio da tabela de classificação. O Náutico, por sua vez, vem transparecendo a grave crise financeira que afeta o clube. É apenas o vice-lanterna, com um ponto.

Apesar de atuar fora de casa, o Ceará se impôs, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do rival e ficou à mercê das boladas paradas. A melhor oportunidade saiu dos pés de Romário, que, em cobrança de falta, exigiu uma grande defesa de Jeferson. O goleiro aliviou o perigo mandando para escanteio.

O Náutico jogou por uma bola e teve a chance de sair na frente do placar. Erick recebeu dentro da área e foi derrubado por Éverson: penalidade máxima. Anselmo foi para a cobrança, mas mandou pela linha de fundo, por cima do gol.

No segundo tempo, o Ceará foi ainda mais incisivo e desperdiçou duas grandes oportunidades de balançar as redes adversárias. Na primeira, Luiz Otávio cabeceou para boa defesa de Jeferson. Na sequência, foi a vez de Roberto tentar. O atacante arriscou o chute e mandou na trave.

De tanto pressionar, a equipe cearense acabou inaugurando o marcador aos 30 minutos. Romário cruzou, a bola bateu em Elton e sobrou para Roberto, que soltou o pé direito para fazer 1 a 0. Antes do apito final, deu tempo para Felipe Menezes acertar um belo chute de fora da área para dar números finais ao duelo. Isso aos 42.

Na próxima rodada, a quarta da Série B, o Náutico enfrenta o Brasil-RS nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Na sexta-feira, às 21h30, o Ceará recebe o Londrina no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 x 2 CEARÁ

NÁUTICO - Jeferson; Joazi, Tiago Alves, Nirley e Manoel; Amaral, Rodrigo Sousa e Jefferson Renan; Erick (Gerônimo), Anselmo (Alison) e Jefferson Nem (Maylson). Técnico: Waldemar Lemos.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul (Jackson Caucaia), Pedro Ken e Wallace Pernambucano (Felipe Menezes); Magno Alves, Elton (Alex Amado) e Roberto. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Roberto, aos 30, e Felipe Menezes, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Amado, Éverson e Pedro Ken (Ceará).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 41.420,00.

PÚBLICO - 2.885 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).