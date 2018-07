No Recife, Cruzeiro administra grande vantagem na ponta

Depois de abrir oito pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, ao ganhar do Coritiba na última quarta-feira, o Cruzeiro trata agora de administrar a enorme diferença que possui sobre os principais adversários na luta pelo título. Neste sábado, o desafio cruzeirense é contra o Sport, a partir das 18h30, na Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife.

Com a vitória de quarta-feira na capital paranaense, o Cruzeiro conseguiu se recuperar rapidamente da derrota para o rival Atlético-MG no clássico de domingo. Assim, chegou aos 52 pontos em 24 rodadas, com oito de vantagem sobre o Inter, que passou a ser o segundo colocado do campeonato após o tropeço do São Paulo diante do Flamengo.

Para o jogo deste sábado, o técnico Marcelo Oliveira já confirmou o retorno do lateral-direito Mayke e do volante Lucas Silva, que foram poupados diante do Coritiba. Assim, a única dúvida é sobre o substituto do atacante Willian, que está suspenso. Marquinhos é favorito para ficar com a vaga, mas Dagoberto também tem chance.

"O confronto é extremamente difícil. Não é por acaso que o Sport tem a melhor campanha jogando em casa, usa bem o fator campo, a torcida é fanática e o time tem um conjunto muito técnico que se propõe a jogar sempre. Então, temos que tomar muito cuidado", alertou Marcelo Oliveira, que não quis confirmar o substituto de Willian.

Já o Sport tem nove jogadores vetados pelo departamento médico. Um deles, o zagueiro Ewerton Páscoa, havia sido liberado, mas voltou a sentir dores. Eduardo Baptista não definiu o time. Em 8º lugar na competição, o Sport tem 35 pontos, 17 atrás do Cruzeiro.