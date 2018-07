No Recife, Cruzeiro busca substituto para Willian

De Curitiba, a delegação do Cruzeiro viaja para Recife, com escala em São Paulo. E a expectativa é para que o desembarque na capital pernambucana aconteça às 21h45. Na manhã de sexta-feira, então, o técnico Marcelo Oliveira vai comandar um treinamento tático em que deve definir a escalação do Cruzeiro.

Certo é que Marcelo não poderá utilizar William, suspenso, assim como Alison, que segue lesionado. Assim, ele deverá optar por Dagoberto, Marquinhos ou Marlone para compor o quarteto ofensivo ao lado de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno.

A expectativa também é de que o lateral-direito Mayke e o volante Lucas Silva, poupados diante do Coritiba, retomem suas vagas de titulares do Cruzeiro diante do Sport. A definição, porém, só acontecerá nesta sexta-feira, quando o time vai treinar no CT do Náutico.