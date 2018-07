No Recife, Grêmio encara o Sport para encaminhar vaga à Copa Libertadores O Grêmio está na contagem regressiva para confirmar a vaga na Copa Libertadores. O time gaúcho tem seis pontos de vantagem para o quinto colocado no Campeonato Brasileiro e tentará vencer o Sport neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 34.ª rodada, para ficar mais perto da classificação.