No Recife, Náutico vira em cima do Vitória e volta ao G4 da Série B do Brasileiro Em um jogo cheio de emoções, chances para todos os lados e muita confusão com três jogadores expulsos, o Náutico venceu o Vitória por 2 a 1, de virada, neste sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com os três pontos, voltou para o G4, em terceiro com 27, ultrapassando o próprio rival baiano, que ficou com 26 e caiu para quarto.