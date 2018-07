No Recife, Santa Cruz supera o Bahia e encosta no G4 da Série B do Brasileiro O Santa Cruz fez valer a força do estádio do Arruda e conquistou uma vitória importante na luta pelo acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Em confronto direto, o time pernambucano bateu o Bahia por 3 a 1, nesta terça-feira, no Recife, pela 15.ª rodada da competição.