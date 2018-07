No Recife, Santos busca sua quarta vitória consecutiva

O Santos vai tentar a quarta vitória consecutiva pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro. A equipe que há poucas rodadas via o G-4 à distância, agora confia na boa sequência para alimentar o sonho de continuar na perseguição ao líder, Palmeiras.

O time do técnico Dorival Junior vive bom momento e confia na tabela que lhe resta no Brasileiro. São seis pontos de diferença para o Palmeiras, mas com um confronto direto nas próximas rodadas, na Vila Belmiro. A equipe santista ainda terá a possibilidade de enfrentar o Flamengo, atual segundo colocado na classificação.

O elenco está fora de Santos desde o começo da semana. A equipe enfrentou o Vasco, pela Copa do Brasil, no Rio, na última quarta, e continuou na cidade até embarcar para o Recife, onde chegou ontem.

A diretoria montou uma programação diferente para aguardar o julgamento do efeito suspensivo pedido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Denunciado por críticas à arbitragem no jogo com o Inter, o zagueiro Gustavo Henrique viajou sem saber se poderá atuar. Por isso, o treinador levou um zagueiro a mais, por precaução. O escolhido foi Lucas Veríssimo.

Para o clube, a partida com o Sport tem importância pois antecede uma série de duas partidas na Vila Belmiro pelo Brasileiro (Atlético-PR e Fluminense), seguido pelo clássico com o São Paulo no Pacaembu.

Exceto pela lesão do atacante Ricardo Oliveira, o time deve jogar com o que tem de melhor, mesmo com compromisso pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Inter, no meio de semana. A ausência do artilheiro veterano será recompensada pela presença do colombiano Jonathan Copete, autor de gols nas duas últimas partidas.

Dorival tem vivido nos últimos jogos a indecisão de arriscar a formação titular nos compromissos das duas competições. No ano passado, o Santos viveu situação semelhante, até ser obrigado a poupar por desgaste os principais atletas na reta final do Brasileiro. A decisão ocasionou duas derrotas e saída do G-4 a uma rodada do fim.

COMEMORAÇÃO

A partida na Ilha do Retiro será a de número 600 do goleiro Magrão pelo Sport. O feito foi adiado em uma rodada, já que na derrota para o Coritiba o veterano estava suspenso.

O técnico Oswaldo de Oliveira promoveu mais três alterações no time titular, fora o goleiro. Devem começar o jogo o zagueiro Ronaldo Alves na vaga de Durval, mais o meia Rithely e o atacante Rogério, emprestado pelo São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SPORT: Magrão; S. Xavier, M. Ferraz, Ronaldo Alves e R. Wallace; Rithely, Neto Moura, D. Souza, G Xavier e Felipe; Rogério. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SANTOS:Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, G.Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Elmo R. Cunha (GO)

TV: SporTV.

Local: Ilha do Retiro.

Horário: 18h30