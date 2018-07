No Recife, Sport quer confirmar boa fase contra o Joinville na Copa do Brasil

Embalado com a classificação para as semifinais do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, além do triunfo na Copa Sul-Americana contra o Danubio, do Uruguai, o Sport tenta fazer bonito também na Copa do Brasil, onde enfrenta nesta quarta-feira o Joinville, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em partida de ida da quarta fase.

O Sport, que tem como principal destaque o meia Diego Souza, constantemente convocado por Tite para defender a seleção brasileira, chegou até esta fase após passar por CSA-AL (4 a 1), Sete de Dourados-MS (3 a 0) e Boavista-RJ (triunfos por 3 a 0 e 1 a 0).

O Joinville, por sua vez, não está tão em êxtase quanto o rival. Apesar de estar fazendo um bom segundo turno no Campeonato Catarinense, foi eliminado na Copa da Primeira Liga e teve um início conturbado no Estadual. Na Copa do Brasil, no entanto, tem conquistado bons resultados. Venceu o Comercial-MS (1 a 0) e o São Raimundo-PA (1 a 0). Contra o Gurupi-TO, triunfo por 3 a 1 e derrota por 1 a 0, o que não impediu a sua classificação.

O único desfalque do Sport é o zagueiro Ronaldo Alves. A expectativa era que fosse escalado, mas acabou diagnosticado com um estiramento leve no músculo anterior da coxa e foi vetado pelo departamento médico. Matheus Ferraz formará dupla defensiva com o veterano Durval.

"É a melhor hora dos campeonatos. Agora é só decisão, jogo grande, com casa lotada. Espero que a nossa torcida possa estar enchendo a Ilha, porque isso faz muita diferença, e que a gente consiga os resultados positivos", falou Ronaldo Alves.

O Joinville, no entanto, optou por fazer um treino fechado, escondendo o jogo para o duelo frente ao Sport. O técnico Fabinho Santos não poderá contar com o volante Roberto, suspenso, e com o atacante Alex Ruan. Por outro lado, Breno volta a ser relacionado e deve iniciar entre os titulares.