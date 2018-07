No reencontro com Guerrero, Love dá vitória ao Corinthians

No reencontro com Paolo Guerrero, o Corinthians venceu o Flamengo com um gol do atacante de Vagner Love, que deixou o gramado ovacionado em contraste com o peruano, que foi tratado com indiferença e frieza. A lembrança do ídolo e autor do gol do título mundial foi apagada pela polêmica troca de time.

O placar de 1 a 0, alcançado com novo recorde de público no Itaquerão (43.515 pagantes), mantém o Corinthians com folga considerável na liderança do Campeonato Brasileiro. A diferença permanece em oito pontos já que o Atlético-MG também ganhou (2 a 1 na Ponte Preta).

A seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se aproxima cada vez mais do hexacampeonato e pode dar um passo ainda mais importante na próxima rodada, quando enfrenta justamente o Atlético-MG em Belo Horizonte. Já o Flamengo estacionou nos 44 pontos e segue distante da luta por um lugar no G4.

A vitória poderia ter sido com o placar maior - e com menos riscos. No final do jogo, o Flamengo se lançou ao ataque. E o Corinthians se defendeu com um objetivo até maior que o de sofrer o empate. Era nítida a sensação de que os zagueiros jogavam para não deixar que Guerrero tivesse uma chance clara e fizesse um gol em Itaquera.

O Corinthians já havia rondado a área de Paulo Victor com perigo bem antes de Vagner Love abrir o placar, aos 47 minutos do primeiro tempo. O próprio Love já tinha desperdiçado uma chance clara chutando cruzado e também tinha perdido o tempo da bola em um cruzamento de Jadson, que deveria ter batido para o gol em vez de buscar o atacante na área.

Por isso, o 1 a 0 feito no primeiro tempo foi, de certo modo, justo. O Flamengo conseguia neutralizar os laterais do Corinthians com dois atacantes, adiantava a marcação, mas deixava um espaço enorme no lado esquerdo de sua defesa. E o time de Oswaldo de Oliveira se atrapalhava todo quando o Corinthians atacava em velocidade, estratégia mortal de Tite.

O Corinthians pecava na finalização, o Flamengo pela falta de objetividade. Guerrero, muito bem marcado ora por Gil, ora por Felipe, pouco apareceu nos primeiros 45 minutos. A melhor chance do Fla na primeira etapa foi uma finalização do zagueiro César Martins após cobrança de escanteio.

E quando o Flamengo já agradecia o 0 a 0 no primeiro tempo (houve até um pênalti claro não marcado em cima de Elias), o Corinthians fez seu gol. Jadson passou para Malcom, que invadiu a área e cruzou para Love, que bateu do lado esquerdo de Paulo Victor: 1 a 0.

No segundo tempo, a expulsão infantil e logo aos dez minutos tornou aos coisas mais fáceis para o Corinthians, que passou a controlar o meio de campo na base da troca de passes. Sem afobação, sem pressa. Elias foi mais presente no ataque e deu mais corpo ao ataque. Houve chance de ampliar o placar, mas 1 a 0 se manteve até o final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO

CORINTHIANS - Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Guilherme Arana (Iago); Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto; Malcom (Lucca) e Vagner Love (Danilo). Técnico: Tite.

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará (Airton), César Martins, Wallace e Jorge; Jonas, Márcio Araújo, Alan Patrick e Everton (Canteros); Paulinho (Gabriel) e Guerrero. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOL - Vagner Love, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Elias, Guerrero, Edílson e Guilherme Arana.

CARTÃO VERMELHO - Jonas.

PÚBLICO - 43.515 pagantes.

RENDA - R$ 2.747.175,00.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo (SP).