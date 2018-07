No reencontro com Mourinho, Chelsea goleia o Manchester e se aproxima da ponta

Um dos grandes nomes da história recente do Chelsea, José Mourinho não foi bem recebido em Stamford Bridge neste domingo. Não só pela torcida, que desta vez entoou cânticos contra o treinador que era ídolo até pouco tempo, mas principalmente pelo time londrino. Seu Manchester United levou um gol relâmpago, com menos de um minuto, não se encontrou em campo e saiu goleado por 4 a 0 pelo rival londrino, pela nona rodada do Campeonato Inglês.

O resultado reafirma a arrancada do Chelsea, que teve um início preocupante sob o comando de Antonio Conte, mas se encontrou no novo esquema de três zagueiros proposto pelo italiano e já ameaça os líderes. Chegou neste domingo aos 19 pontos, na quarta colocação, somente um atrás de Manchester City, Arsenal e Liverpool.

O Manchester United, por sua vez, continua bastante irregular. Depois de golear o Fenerbahçe no meio da semana pela Liga Europa, foi atropelado e parou nos 14 pontos, na sétima posição. Quarta-feira, encara o rival Manchester City em casa, pela Copa da Liga Inglesa. No mesmo dia e pela mesma competição, o Chelsea visita o West Ham.

Se foi o responsável por algumas das principais glórias da história do Chelsea, Mourinho viveu seu calvário no clube na última temporada. Próximo à zona de rebaixamento, foi demitido em dezembro. Talvez por isso, a recepção da torcida neste domingo não foi nada carinhosa, mas sim irônica, aos gritos de "você não é mais especial", em alusão ao título de "O Especial" que o português se colocou.

Com a bola em jogo, o Chelsea foi ainda mais agressivo e não demorou sequer um minuto para abrir o placar. Aos 31 segundos, Marcos Alonso lançou da esquerda. A bola estava muito mais para a defesa, mas Blind, Smalling e De Gea se desentenderam. Pedro foi esperto, se antecipou e tirou do goleiro para marcar.

A estratégia defensiva de Mourinho foi imediatamente por água abaixo e o Manchester precisou atacar. Aos sete, assustou e cabeçada de Ibrahimovic. Mas aos 20, recebeu o segundo golpe. Após escanteio da direita, Valencia tentou tirar e acertou Ander Herrera. A bola sobrou na marca do pênalti para Cahill encher o pé e ampliar para o Chelsea.

O segundo gol fez o Manchester se soltar de vez e crescer na reta final do primeiro tempo. Então, começou a aparecer a estrela de Courtois. Aos 27, o belga fez grande defesa em chute de fora da área de Herrera. No rebote, apareceu de novo na finalização à queima-roupa de Lingard.

No segundo tempo, Hazard tomou conta do jogo e encerrou qualquer chance de reação do Manchester. Depois de criar algumas oportunidades, ele mesmo decidiu em favor do Chelsea aos 16 minutos. Após bela triangulação com Kanté e Matic, o belga recebeu de volta, dominou e bateu firme cruzado, sem chance para De Gea.

O rápido toque de bola do Chelsea matava a defesa do Manchester e até quem não está acostumado a fazer gols conseguiu deixar sua marca. Aos 24, após outra boa triangulação pelo meio, Kanté recebeu de Pedro na meia-lua com liberdade. O volante ameaçou o chute, enganou a defesa e cortou para o pé direito antes de tocar na saída de De Gea e marcar seu primeiro com a camisa do time londrino.