No reencontro com o Manchester United, Mourinho amarga 1ª derrota no Tottenham

A volta do técnico José Mourinho ao Old Trafford após quase um ano de sua demissão foi amarga. O português sofreu sua primeira derrota no comando do Tottenham para o Manchester United por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado negativo impediu o Tottenham de entrar na zona de classificação para a Liga Europa. A equipe de Mourinho, que vinha de vitória sobre o Bournemouth, ocupa o oitavo lugar, com 20 pontos. O Manchester United, do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, ultrapassou o adversário e está em sexto, com 21.

O termômetro apontava sete graus no Old Trafford no início do jogo, mas o time da casa elevou a temperatura rapidamente. O Manchester United demorou apenas seis minutos para mostrar a Mourinho que sua missão não seria fácil no reencontro. Rashford pegou uma sobra de bola pelo lado esquerdo, finalizou e contou com uma falha do goleiro argentino Gazzaniga para abrir o placar.

A transmissão de TV focalizou Mourinho, que deixava o banco com o semblante fechado para orientar os jogadores. O português voltou ao centro das atenções minutos depois ao levar uma trombada de Daniel James, que foi parar fora de campo após sofrer falta de Winks.

Quase no final do primeiro tempo, aos 39 minutos, o treinador, enfim, teve motivo para comemorar. Dele Alli pegou rebote de De Gea na área, deu um chapéu em Fred e fez um belo gol. O árbitro de vídeo ainda analisou o lance por causa de um possível toque no braço, mas validou o lance.

A exemplo do que aconteceu na etapa inicial, o Manchester United não precisou de muito tempo para marcar novamente na volta do intervalo. Sissoko cometeu pênalti em Rashford no minuto inicial do segundo tempo. O próprio atacante bateu e converteu.

Em desvantagem, o Tottenham buscou agredir o adversário, mas o Manchester United atuou com inteligência. A equipe de Solskjaer sofreu um pouco, mas também teve chance de ampliar nos contra-ataques. No fim, Mourinho não teve motivo para sorrir no retorno ao Old Trafford.

OUTROS JOGOS

O Leicester City recuperou o segundo lugar com uma vitória sobre o lanterna Watford por 2 a 0, no King Power Stadium. Os gols foram anotados por Vardy, de pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo, e Maddison, já nos acréscimos. A equipe soma 35 pontos contra 32 do Manchester City, novamente o terceiro.

O quarto lugar é ocupado pelo Chelsea. A equipe de Londres superou o Aston Villa, no Stamford Bridge, por 2 a 1, e chegou aos 29 pontos. Tammy Abraham e Mason Mount marcaram os gols do time da casa. Trezeguet fez para os visitantes.

A quinta colocação é do Wolverhampton, que chegou aos 23 pontos ao ganhar em casa do West Ham por 2 a 0. Por fim, o Southampton, como mandante, bateu o Norwich por 2 a 1.