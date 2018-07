No reencontro de Neymar e Ganso, Barcelona bate o Sevilla de virada

Última grande dupla representante do futebol arte no Brasil, Neymar e Ganso se reencontraram neste domingo, mas em lados opostos do campo. Os jogadores se encararam na partida entre Sevilla e Barcelona, e quem se saiu melhor foi o atacante da equipe catalã, que conquistou a vitória por 2 a 1, de virada, fora de casa, em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Neymar e Ganso, juntos pelo Santos, conquistaram três vezes o Campeonato Paulista, uma vez a Copa do Brasil e o icônico título da Copa Libertadores da América de 2011 para o torcedor santista, que não festeja essa taça desde a década de 1960. O primeiro seguiu direto para o Barcelona, em 2013, enquanto o segundo teve uma passagem de três anos e meio pelo São Paulo, antes de ser negociado com o Sevilla para a atual temporada.

Com o triunfo, o Barcelona manteve viva a perseguição à liderança do Campeonato Espanhol, chegando aos 25 pontos, dois a menos do que o Real Madrid. O Sevilla, por sua vez, estacionou nos 21 pontos, no quinto lugar, ainda na zona de classificação à Liga Europa.

O JOGO

A partida iniciou com Ganso no banco de reservas do Sevilla e, aos 15 minutos, o time da casa abriu o placar. Vitolo ganhou na velocidade de Sergi Roberto, invadiu a área e finalizou na saída de Ter Stegen. No entanto, aos 42 minutos, o Barcelona conseguiu chegar ao empate. Neymar fez boa jogada pelo lado esquerdo, entrou na área puxando a marcação e rolou para Messi bater no canto direito do goleiro.

Já na segunda etapa, os visitantes buscaram a virada aos 15 minutos. Messi carregou pelo meio e rolou na ponta direita para Luis Suárez. O centroavante uruguaio chutou rasteiro, por baixo do goleiro do Sevilla, e partiu para o abraço.

Aos 22 minutos, Sampaoli promoveu o primeiro duelo entre antigos amigos em solo espanhol. Mesmo atrás no marcador, ele tirou Vázquez para a entrada de Paulo Henrique Ganso. Após boa partida no meio de semana pela Liga dos Campeões, o meia teve a primeira oportunidade de enfrentar Neymar na Europa.

A atuação de Ganso, no entanto, foi discreta, com poucas chances de gol saindo dos seus pés. Já Neymar criou oportunidades para Suárez e Messi balançar as redes, mas os atacantes falharam na finalização e o placar terminou mesmo com vitória por 2 a 1 para o Barcelona.

Após pausa motivada pela disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Barcelona voltará a campo pelo Espanhol apenas no próximo dia 19, contra o Málaga, em casa. No mesmo dia, o Sevilla encara o Deportivo La Coruña, no campo do adversário.