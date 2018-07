No reencontro, Guardiola nega problema com Ibrahimovic

Contratado como grande reforço, Ibrahimovic passou apenas uma temporada no Barcelona. Ele sofreu para se adaptar ao esquema de jogo do time espanhol e chegou a ficar diversas vezes no banco de reservas. Diante disso, não escondeu sua insatisfação com Guardiola e acabou sendo negociado na temporada passada com o Milan, onde virou um dos principais jogadores.

Agora, no reencontro com Ibrahimovic, Guardiola nega qualquer resquício de desentendimento. "Não tenho nenhum problema com ele e, se nos encontrarmos, iremos nos cumprimentar", afirmou o técnico do Barcelona. "Minha opinião sobre ele não mudou. Para mim, ele segue sendo um dos melhores jogadores do mundo, apesar dos problemas que possa ter tido com a gente."

Esse reencontro poderia ter acontecido na primeira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, no dia 13 de setembro, quando os dois times se enfrentaram em Barcelona. Mas, na ocasião, Ibrahimovic estava contundido e não pôde jogar. Agora, porém, o sueco estará em campo nesta quarta-feira, num jogo sem muito valor, pois ambos já estão garantidos nas oitavas de final.