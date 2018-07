No retorno ao Olímpico, Grêmio é derrotado pelo Canoas

PORTO ALEGRE - Em um mal planejado retorno ao Olímpico, o Grêmio foi derrotado pelo Canoas por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela 2ª rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time contou com seus reservas, já que os titulares enfrentaram a LDU, na noite passada, na altitude de Quito - os equatorianos venceram por 1 a 0.

Foi justamente este duelo pela fase preliminar da Copa Libertadores que motivou a diretoria voltar ao Olímpico, já desativado após o jogo de despedida, no Gre-Nal da última rodada do Brasileirão de 2012. O Grêmio preferiu retornar ao seu antigo estádio para poupar o gramado do novo, à espera do segundo jogo contra a LDU, na próxima quarta.

Assim como a despedida, com empate com o arquirrival, a volta ao Olímpico não foi a esperada. Os reservas do Grêmio jogaram mal e só não perderam por um placar mais amplo porque o goleiro Busatto teve boa atuação.

O Grêmio, que contou com o reforço Jean Deretti, chegou a dominar os primeiros minutos de jogo, mas o Canoas não demorou para equilibrar. E saiu na frente aos 42 minutos. Ederson marcou de cabeça, após cobrança de escanteio.

Melhor em campo, o Canoas desperdiçou boas chances de ampliar antes de marcar o segundo após o intervalo. Thiago Santos encobriu o goleiro, aos 10 minutos. O Grêmio ainda descontou, aos 21, com gol de Lucas Coelho e passe de Deretti. Mas não conseguiu evitar o revés.

Com o revés, após vitória na estreia, o Grêmio segue em posição intermediária no Grupo A do primeiro turno, com três pontos. O Canoas soma quatro pontos, no Grupo B.