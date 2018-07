No Rio, América-MG visita o Botafogo no confronto dos piores do Brasileirão O América-MG visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela oitava rodada, no duelo entre as duas piores equipes do Campeonato Brasileiro. O time carioca ocupa a lanterna, mas tem os mesmos cinco pontos da equipe mineira, que leva vantagem no número de gols marcados (6 a 4).