No Rio, Atlético-MG joga contra o Botafogo disposto a encostar no líder Palmeiras

O Atlético Mineiro visita o Botafogo neste domingo, às 17 horas, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 31.ª rodada, com o objetivo de encurtar ainda mais a distância para o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O time mineiro ocupa a terceira colocação com 56 pontos, enquanto que o primeiro colocado tem 61.

A diferença de pontos caiu na última rodada depois que o Atlético venceu o América-MG por 3 a 0 e o Palmeiras empatou sem gols com o Cruzeiro. Agora, a expectativa do torcedor atleticano é que a equipe mantenha o embalo nessa reta final a tempo de levantar a taça.

Para a partida, o técnico Marcelo Oliveira contará com o retorno do meia equatoriano Cazares. O jogador se reapresentou dos jogos das Eliminatórias com um dia de atraso alegando problemas na documentação e por isso ficou de fora da última partida.

O assunto já foi resolvido com a diretoria, mas a presença dele entre os titulares não foi confirmada. Caso o treinador opte por deixá-lo no banco de reservas, o venezuelano Otero seguirá no meio de campo da equipe.

Quem deve retomar a vaga no time é o centroavante Lucas Pratto. Devido ao desgaste por conta dos jogos da seleção da Argentina, ele entrou apenas no segundo tempo do clássico mineiro, mas a tempo de marcar o último gol da partida. O treinador só não definiu se Pratto atuará ao lado de Fred ou Clayton.