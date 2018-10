No Rio, Atlético-MG perde pênalti e Fluminense volta a ganhar no Brasileirão

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo. O time carioca derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, em partida realizada no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada. O clube mineiro ainda desperdiçou um pênalti cobrado pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, na trave, antes de sofrer o gol.

Com o resultado, o Fluminense se distanciou da zona de rebaixamento e, com 40 pontos, começa a até sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. O Atlético-MG estacionou nos 46 na estreia do técnico Levir Culpi, escolhido para o lugar de Thiago Larghi.

O primeiro tempo foi de pouca criatividade. Ricardo Oliveira novamente ficou isolado no ataque, enquanto que o Fluminense ainda sente a ausência de Pedro. As melhores oportunidades foram de tiro de longa distância. O equatoriano Sornoza, de volta ao time, arriscou do meio de campo, mas o goleiro Victor foi buscar.

Apoiado por seus torcedores, o Fluminense foi um pouco melhor e chegou a marcar, mas acabou tendo o gol anulado. Luciano fez linda jogada e tocou para Everaldo. O atacante saiu de frente para Victor e acabou marcando, mas nada valeu.

O Atlético-MG ficou refém de um único lance, aos 42 minutos. Fábio Santos tabelou com Chará e jogou para Ricardo Oliveira. O atacante mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, Chará partiu em velocidade, driblou Júlio César e acabou derrubado dentro da área: pênalti. Fábio Santos chutou e mandou na trave esquerda. A bola voltou, bateu no próprio lateral-esquerdo e entrou. O árbitro acabou anulando pelo dois toques.

Após o susto, o Fluminense acordou, voltou a pressionar a adversário e acabou abrindo o placar. Aos 17 minutos, Luciano deixou para Everaldo. O atacante driblou Victor e devolveu. O ex-corintiano dominou sozinho, levantou a cabeça e mandou para o gol.

O Atlético-MG sentiu o gol e deu mais espaço ao Fluminense, que ainda viu Matheus Alessandro dar uma cotovelada em Maidana e ser expulso. Com um a mais, o time mineiro saiu na pressão, mas não conseguiu buscar o empate.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Santos neste sábado, às 16h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Antes, nesta quarta-feira, de novo no estádio do Engenhão, vai enfrentar o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético-MG volta a campo apenas no próximo dia 29, uma segunda-feira, às 20 horas, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Júlio César; Ibañez (Paulo Ricardo), Gum e Digão; Igor Julião (Dodi); Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas (Everaldo); Matheus Alessandro e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Iago Maidana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias (Luan), Bruno Roberto (Cazares), Terans e Chará; Ricardo Oliveira (Denílson). Técnico: Levir Culpi.

GOL - Luciano, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Ricardo e Jadson (Fluminense); Fábio Santos e Luan (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Alessandro (Fluminense).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 81.545,00.

PÚBLICO - 4.130 pagantes (4.762 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).