No Rio, Botafogo e Fluminense fazem primeiro clássico do ano

RIO - O primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2013 será disputado neste domingo: Botafogo e Fluminense se enfrentam às 19h30, no Engenhão. O time botafoguense, pela primeira vez no ano, deve contar com o meia holandês Clarence Seedorf. Do outro lado, apesar de ainda não poder escalar Deco e Fred, o técnico Abel Braga vai levar a campo quase todos os titulares.

Na primeira rodada do campeonato, o Fluminense jogou só com reservas. Na segunda, ele mesclou já com alguns dos principais nomes do elenco. Ainda assim, foram duas vitórias. Neste domingo, Abel Braga deve escalar pelo menos dois titulares a mais do que no último jogo (tinham sido seis): o goleiro Diego Cavalieri e o lateral Carlinhos. O técnico ainda pode promover a estreia de dois reforços: o meia Felipe, que veio do Vasco, e o lateral-esquerdo argentino Monzón, ex-Lyon, devem ficar no banco pela primeira vez.

No Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira havia dito que a presença de Seedorf no clássico dependeria do treino de sexta-feira. E o meia treinou bem. Depois de ganhar um tempo a mais de férias, o holandês não participou dos dois primeiros jogos do time no Campeonato Carioca. Mas, após o empate sem gols com o Bangu, com pouquíssimas chances criadas, a volta dele se tornou ainda mais necessária.

Se o Botafogo pouco criou no último jogo, o Fluminense fez logo três gols na rodada passada. O atacante Wellington Nem, que começou no banco na vitória por 3 a 1 sobre o Olaria e marcou o seu ao entrar em campo, espera ser titular no clássico deste domingo. "Abel ainda não falou nada comigo, mas estou pronto. Motivação não falta. Vai ser um clássico complicado, o Botafogo possui um grande time, mas vamos buscar a terceira vitória no Carioca", avisou o jogador.

Uma vitória neste domingo para o Botafogo seria boa também para dar um ponto final ao mal estar provocado pelas declarações do atacante Loco Abreu, no início da semana passada. No empate da última quarta-feira, a torcida botafoguense voltou a gritar o nome do ídolo uruguaio, num claro protesto contra o técnico Oswaldo de Oliveira, que não quis ficar com o jogador - ele acabou indo para o Nacional, do Uruguai. "Temos que virar a página", pediu o goleiro Jefferson.