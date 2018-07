No Rio, Botafogo tenta superar mau retrospecto caseiro Em 2009, o Botafogo perdeu muitos pontos em casa e fez má campanha no Campeonato Brasileiro. Neste ano, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O técnico Joel Santana espera que o time tenha aprendido a lição com os exemplos citados acima. Neste sábado, às 16 horas, o time alvinegro recebe o lanterna Goiás, no Engenhão, com a obrigação de vencer.