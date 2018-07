No Rio, Chapecoense pega o Fluminense para manter distância do rebaixamento A Chapecoense vem de dois empates consecutivos e precisa reencontrar o caminho da vitória para não sofrer na reta final do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de rebaixamento. O time catarinense é o atual 14.º colocado com 40 pontos, seis à frente do grupo da degola. Para manter esta distância segura, precisa derrotar o Fluminense neste sábado, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 34.ª rodada.