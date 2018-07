No Rio, Conca se diz ansioso para reestreia no Fluminense

RIO - Após defender o Guangzhou Evergrande, no Mundial de Clubes, o meia Conca enfim voltou ao Brasil para se apresentar ao Fluminense. O argentino desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e disse que já está ansioso para a reestreia com a camisa do time carioca.

"Estou ansioso por tudo, para chegar, para jogar, para rever os amigos que deixei nas Laranjeiras. Não vejo a hora de entrar em campo com a camisa do Fluminense. Será uma alegria muito grande", declarou o jogador.

Conca também disse estar com saudade da torcida carioca. "Tenho aquela vontade de estar com o torcedor. Sempre senti aquela falta do torcedor, de tudo que me deram durante três anos e meio. Estou contente de jogar diante desta torcida maravilhosa. Espero poder dar tudo de melhor ao Fluminense", declarou.

O meia, contudo, evitou fazer promessas ao torcedor. "Espero poder dar muitas alegrias. Mas não prometo nada [títulos]. Só prometo trabalhar e fazer as coisas certas para o bem do Fluminense", destacou Conca, que ainda não tem data certa para ser apresentado oficialmente no clube.