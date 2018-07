No Rio, Criciúma inicia série de 3 jogos longe de casa O Criciúma embarca com destino ao Rio de Janeiro para disputar a primeira das três partidas seguidas que terá fora de casa no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo será o Flamengo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, pela 24.ª rodada. Atualmente, o time catarinense está na 17.ª posição na tabela de classificação, com 25 pontos, o que representa a zona de rebaixamento.