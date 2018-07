No Rio de Janeiro, Taça da Copa começa tour pelas capitais do Brasil

RIO - Depois de percorrer 150 mil quilômetros, passando por 89 países, a Taça da Copa do Mundo retorna ao Rio de Janeiro e, nesta terça-feira, começa a ser exposta para os torcedores brasileiros no Estádio do Maracanã, palco da final do Mundial, onde ficará até o dia 25 de abril. A partir daí a Taça da Copa inicia uma turnê que passará pelas outras 26 capitais no país.

Antes de ser iniciada a exposição, que é aberta ao público, o troféu foi apresentado aos jornalistas pelas mãos de Carlos Alberto Torres, que ergueu o troféu sobre a cabeça, reeditando o feito de 1970, quando o Brasil conquistou o tri-campeonato mundial no México. Naquela decisão, Carlos Alberto Torres era o capitão do time comandado por Zagallo.

O tour da Taça foi iniciado dia 12 de setembro de 2013, partindo do Cristo Redentor, no Rio, e se encerra no dia primeiro de julho em São Paulo, local da abertura da Copa do Mundo de 2014. Alguns participantes de promoções da Coca-Cola, parceira da Fifa, terão a oportunidade de, antes de ver a Taça, passar por um túnel com atrações interativas ligadas à história das Copas do Mundo.