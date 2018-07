No Rio, Flamengo e Botafogo fazem o clássico dos ex-interinos

Flamengo e Botafogo fazem neste sábado um dos jogos mais importantes da rodada do Brasileiro, com os dois times em alta. O Maracanã vai estar lotado para o clássico que coloca de um lado um time que luta pelo título brasileiro e do outro uma equipe que se mantém firme na busca por vaga na próxima Libertadores. Dois dos principais clubes cariocas brigando na parte de cima da tabela é feito que há muito não se via, e parte do atual sucesso passa pela aposta no trabalho de dois técnicos que no começo do torneio eram apenas interinos: Zé Ricardo e Jair Ventura.

Filho do ex-jogador Jairzinho, o Furacão da Copa de 70, o comandante do Botafogo é quem mais tem chamado a atenção. Jair Ventura assumiu o time em agosto, após saída de Ricardo Gomes para o São Paulo, e desde então conseguiu levar a equipe a uma boa recuperação. O Botafogo ganhou quatro dos últimos cinco jogos e tem a melhor campanha do returno.

No início da competição, o alvinegro carioca chegou a figurar na zona de rebaixamento, mas agora se mantém firme no G-6 e abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, sétimo colocado.

O bom desempenho passa por um planejamento – e um discurso – “pé no chão’’. “Nosso objetivo era não cair”, afirma Jair Ventura. “Não temos a obrigação de nos classificar para a Libertadores, mas vamos dar o máximo para conseguir isso.”

O pai, Jairzinho, é só elogios ao filho. “Para mim, é o melhor técnico do Brasileirão. É só ver os números”, diz o ex-atacante da seleção, tricampeão mundial no México. “O Jair tem sensibilidade, sabe fazer a leitura do jogo do adversário e todo mundo gosta dele no clube.”

O treinador está no Botafogo há oito anos, e já passou por diversas funções em General Severiano. Foi preparador físico, técnico do sub-20 e treinador interino em duas ocasiões – em 2010 e 2013. Nas últimas duas temporadas, vinha atuando como auxiliar técnico.

Com a saída de Ricardo Gomes e a dificuldade de encontrar um substituto, o clube resolveu apostar na efetivação de Jair Ventura como técnico. Deu certo: desde que assumiu, o Botafogo somou 31 pontos no Brasileiro, com uma vitória a mais do que o líder Palmeiras.

No Flamengo, Zé Ricardo também é visto como uma das revelações do torneio. O técnico provavelmente seja menos badalado que Jair Ventura porque comanda um elenco com jogadores mais valorizados que o do Botafogo, mas é inegável que seu trabalho vem sendo bem feito da mesma forma: ele assumiu o Fla no lugar de Muricy Ramalho, que deixou o time em maio por problemas de saúde, e manteve a equipe entre os líderes mesmo tendo de atuar quase a disputa inteira fora do Rio.

De poucas palavras, Zé Ricardo prefere dividir a boa campanha com o elenco. “Em pouco tempo de trabalho, os jogadores perceberam que nosso intuito aqui é o de ajudar e estabelecer um padrão de jogo de qualidade”, comenta. “É uma responsabilidade muito grande. Fico feliz vendo o Flamengo na briga pelo título. Só tenho a agradecer por essa oportunidade.”

Mesmo na frente do adversário na tabela e podendo contar com 90% da torcida a seu favor, Zé Ricardo prevê um clássico equilibrado. “O rival têm uma equipe bastante competitiva. Mas nosso grupo está muito motivado e compreende a importância da partida”, avalia.

Jair Ventura prefere ser mais evasivo. “A equipe do Flamengo é muito boa, temos de estar atentos a todos. É um time bem ofensivo, bem armado.”