No Rio, Fluminense recebe a Chapecoense de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro

A queda de rendimento de Corinthians, Santos e Grêmio no segundo turno trouxe novo ânimo para o Fluminense na briga por uma das vagas para a Copa Libertadores. Cada vez mais próximo do grupo de classificação, o time tricolor enfrenta a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 37 pontos, o time tricolor vive o seu melhor momento na competição com cinco vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos oito jogos e distanciamento da zona do rebaixamento. Com campanha regular, o time catarinense tem três pontos a menos e está na faixa intermediária.

Após vencer de virada o Atlético Mineiro, jogo que marcou o reencontro com o ídolo Fred, hoje no clube de Belo Horizonte, o Fluminense tenta aproveitar a vitória convincente por 4 a 2 para embalar na competição. Após um primeiro turno cheio de problemas, sem conseguir emplacar duas vitórias consecutivas e ameaça do técnico Levir Culpi de pedir demissão, o time se reencontrou e tem feito boas atuações.

Porém, apesar do bom momento, o treinador tem problemas para escalar a equipe. No gol, o goleiro Diego Cavalieri se recupera de lesão na coxa e desfalca o time. No ataque, Wellington, um dos destaques, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e cede lugar para Magno Alves ou Henrique Dourado, antigo titular, mas que perdeu a posição.

Após o jogo de segunda-feira, o treinador disse que ficou satisfeito com a atuação de Magno Alves, mesmo com os 40 anos de idade, algo que não tem sido motivo de preocupação para o treinador.

No meio de campo, Pierre cumpriu suspensão, mas não tem o retorno garantido. Autor de um gol na vitória sobre o Atlético, Marquinho tem ganhado elogios e pode ser a novidade da equipe tricolor para o confronto contra a Chapecoense. Invicto no Giulite Coutinho, com quatro vitórias em quatro jogos neste Brasileirão, o estádio em Mesquita tem sido sinônimo de sorte para o time.