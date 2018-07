No Rio, Náutico tenta acabar com longa série de derrotas Depois de uma ameaça de greve devido ao atraso nos salários, os jogadores do Náutico entraram em acordo com a direção, treinaram normalmente na última sexta-feira e no sábado e neste domingo enfrentam o Vasco, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.