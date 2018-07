No Rio, Palmeiras encara o Fluminense em busca de regularidade

A vitória na última rodada veio para o Palmeiras sem dar o alívio esperado na luta contra o rebaixamento. Agora o time entendeu o recado e sabe que somente uma sequência positiva vai dar o impulso necessário para se manter na Série A. A missão deste sábado é enfrentar o Fluminense, no Rio, para manter a reação e chegar ao terceiro jogo seguido sem perder, algo raro na cambaleante campanha da equipe no Brasileirão.

O Palmeiras precisou vencer vários desafios nas últimas semanas e nem assim teve refresco. O clube trocou de técnico, voltou a pontuar como visitante depois de três meses e ganhou um confronto direto. Mas ainda é pouco e o time continua apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. "A vitória sobre o Criciúma não nos trouxe muita coisa. Vivemos uma situação complicada. Estamos em uma zona incômoda dentro do campeonato e isso faz com que a gente esteja sempre alerta", afirmou o técnico Dorival Junior.

Como os concorrentes diretos Vitória e Coritiba também venceram, o Palmeiras não teve alívio e busca a regularidade na abertura da rodada para não fechar o domingo de volta às quatro últimas posições. Ter sequência de bons resultados tem sido algo raro para o time, que apenas uma vez ficou três jogos seguidos sem perder, ainda em maio.

Dorival vai manter a equipe no esquema tático 4-2-3-1, sem meias de origem e com ênfase no contra-ataque. A sequência de jogos têm castigado imensamente as opções defensivas e o técnico foi obrigado a recorrer à base. O zagueiro Nathan, de 19 anos, vai estrear como profissional depois das lesões musculares de Lúcio, Wellington, Tobio, Thiago Martins e até de Marcelo Oliveira, volante que costuma ser improvisado na função.

"Certamente não é um momento adequado para um jovem estrear no profissional. É um jogo muito difícil, fora de casa. Mas prefiro um atleta da função, do que improvisar", explicou Dorival. Ao todo o Palmeiras tem 13 jogadores lesionados no elenco.

No treino tático realizado nesta sexta-feira o técnico insistiu na inversão de posições entre os três meias e trabalhou bastante a saída de bola. Dorival crê que o Fluminense adiante a marcação sobre o Palmeiras por ter um poderoso trio ofensivo formado por Conca, Rafael Sobis e Fred. "Vamos ter que usar bem o nosso contra-ataque, porque se deixar jogadores do quilate que o Fluminense tem trabalharem a bola perto da nossa área, teremos problemas".

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Rafinha, Henrique, Elivelton e Chiquinho; Valencia, Jean, Cicero e Conca; Rafael Sobis e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

PALMEIRAS: Fábio; Weldinho, Nathan, Victorino e Victor Luís; Renato e Eguren; Leandro, Diogo e Juninho; Henrique. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV