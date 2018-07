No Rio, Portuguesa espera embalar contra o Fluminense Aliviada após ter conquistado a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Portuguesa quer embalar na competição. Foi com este objetivo que o clube do Canindé viajou para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense, neste sábado, às 21 horas, no Engenhão, pela 5.ª rodada.