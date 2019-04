No Rio, Santos e Vasco duelam em cenário parecido ao de 2016 na Copa do Brasil

Um mata-mata da Copa do Brasil sendo decidido em São Januário após o Santos triunfar sobre o Vasco por dois gols de diferença na Vila Belmiro. O cenário remete ao confronto desta quarta-feira, às 19h15, pela quarta fase do torneio nacional, mas também aconteceu em 2016, quando os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da competição.

Há três anos, Santos e Vasco duelaram pela Copa do Brasil. Na ida, em 24 de agosto de 2016, aproveitando o fator casa, a equipe da Baixada venceu por 3 a 1, com gols de Renato, Ricardo Olivera e Lucas Lima, sendo vazado por Eder Luís.

Com aquela vitória, o Santos encaminhou a sua classificação, algo que seria sacramentado em 21 de setembro. Em São Januário, o Santos abriu o placar com um gol de Copete, permitiu a virada vascaína com gols de Nenê e Ederson, mas selou a sua passagem às quartas de final com um gol contra de Rodrigo.

Com os confrontos separados por apenas três anos, alguns remanescentes estarão em campo novamente nesta quarta-feira, em São Januário, caso do vascaíno Yago Pikachu que naquele duelo entrou em campo durante a etapa final. Já pelo lado do Santos, Victor Ferraz e Gustavo Henrique também estarão em campo e como titulares. Já Luiz Felipe e Copete são opção para o técnico Jorge Sampaoli, que deve deixar o colombiano fora até mesmo do banco de reservas.

Na semana passada, o Santos superou o Vasco por 2 a 0, com gols de Rodrygo e Jean Mota, o que lhe garantiu a vantagem de poder ser batido por até um gol de diferença nesta quarta-feira para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse triunfo foi o 42º do Santos em 122 duelos com o Vasco, que tem uma vitória a mais no retrospecto - 43 -, com 37 empates. Em São Januário, a vantagem, de acordo com o Acervo Santos FC, também é carioca, com 14 vitórias, oito empates e cinco derrotas em 27 duelos.

Confira a ficha técnica do jogo anterior entre Vasco e Santos pela Copa do Brasil em São Januário:

21/09/2016 - VASCO 2 x 2 SANTOS

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Alan Cardoso); Diguinho (Madson), Douglas, Andrezinho e Nenê; Ederson e Junior Dutra (Thalles). Técnico: Jorginho.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno (Elano) e Lucas Lima; Copete e Rodrigão (Joel). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Copete, aos 10, e Nenê, aos 24 minutos do primeiro tempo; Ederson, aos 24, e Rodrigo (contra), aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diguinho e Douglas (Vasco); Rodrigão, Thiago Maia e Zeca (Santos).

CARTÕES VERMELHOS - Andrezinho e Rodrigo (Vasco).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 469.245,00.

PÚBLICO - 17.393 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio (RJ).