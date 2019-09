No Rio, São Paulo tem palestra sobre VAR e finaliza preparação para pegar o Botafogo

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, sábado, às 11h, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor treinou no CT do Fluminense, em atividade fechada à imprensa.

De acordo com o site oficial do clube, o treino foi dividido em três partes. Os jogadores realizaram exercícios com e sem bola, atividade em campo reduzido e cobranças de faltas frontais. Após os trabalhos, atletas e membros da comissão técnica reencontraram ex-jogadores do São Paulo Nenê e Paulo Henrique Ganso, que atualmente defendem o Fluminense.

Uma provável equipe para a partida deste sábado tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Liziero), Tchê Tchê e Daniel Alves; Hernanes (Antony), Everton (Toró) e Pablo.

O técnico Cuca tem o desfalque de Alexandre Pato, com lesão na coxa direita. Outro jogador que está fora do confronto é o também atacante Rojas, que operou o joelho direito e só voltará em 2020.

Elenco principal treina no CT do Fluminense nesta sexta-feira (20). #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/GtHM1jchiQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 20, 2019

O São Paulo viajou na última quinta-feira para o Rio de Janeiro. Após desembarcar, a delegação tricolor seguiu para o hotel e teve uma palestra com o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, que apresentou os números do VAR.

O Projeto VAR Brasil, que surgiu em iniciativa da CBF, esclareceu dúvidas sobre o funcionamento do árbitro de vídeo no futebol no país, mostrou o procedimento da tecnologia nas partidas e apresentou dados que atestaram a diminuição de erros. Gaciba mostrou situações de jogo para exemplificar os procedimentos.