No Rio, Vitória tenta interromper sequência negativa para fugir do rebaixamento

O Vitória vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Vasco neste domingo, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para tentar sair da zona de rebaixamento. O time rubro-negro não vence há cinco partidas e ocupa a 19.ª e penúltima colocação, com 34 pontos.

Diferentemente da véspera da rodada anterior, quando confirmou a escalação com antecedência, o técnico Vagner Mancini optou por fazer mistério. "Fiz alguns testes para que a gente possa encontrar uma equipe altamente competitiva. Não vamos encontrar muitas mudanças em relação aos últimos jogos, mas ainda não tenho o time", afirmou.

A principal dúvida na formação titular está na lateral direita. Caíque Sá passou a semana treinando em separado por conta de um entorse no tornozelo direito e é dúvida. Caso não tenha condições de entrar em campo, Patric será o seu substituto.

No meio de campo, José Welison entrará na vaga de Uillian Correia, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Segundo Vagner Mancini, ele atuará ao lado de Ramon, que ganhará mais uma chance entre os titulares. O ataque deve seguir com Neilton, Tréllez e David. Kieza continua no banco de reservas.