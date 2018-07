No Rio, Zeballos quer vazar defesa do Grêmio, invicta há sete jogos

O Botafogo encara o Grêmio, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, disposto a ficar mais longe da zona de rebaixamento. Para conseguir segunda vitória consecutiva em casa - bateu o Goiás, na última quinta-feira -, o time terá um enorme desafio pela frente. O clube gaúcho tem a melhor defesa da competição (14 gols) e não é vazada há sete jogos.

Uma das armas botafoguenses para obter o triunfo é o atacante Pablo Zeballos, artilheiro alvinegro ao lado de Emerson com 6 gols. "Para um atacante é muito importante ter situações para marcar. Pude fazer de pênalti contra o Criciúma e acho que cada jogo é diferente. Sempre um atacante trata de ter situações de gol e se tiver que jogar vou procurar fazer um bom trabalho e ajudar a marcar também. Agora estou jogando mais perto da área do rival e isso é importante para mim. Um atacante vive de gol e se puder fazer amanhã (domingo) será bom para seguir somando na tabela de goleador", disse.

Em 15.º lugar, o Botafogo está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Zeballos sabe da importância do jogo e acredita que a química entre time e torcida pode ser favorável. "O Grêmio está fazendo um bom trabalho e é um time que joga futebol e também deixa jogar. O Botafogo também tem o seu estilo de jogo e vai ser difícil para os dois. Vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, e vamos tratar de fazer um bom jogo e ganhar novamente, principalmente sem sofrer gols do Grêmio", comentou.

O atacante botafoguense acredita que o time tem tudo para sair da situação incômoda na tabela de classificação e que a camisa pode pesar nos momentos decisivos. "Me sinto primeiramente muito orgulhoso de estar aqui no Botafogo. Também estou muito contente em estar sendo artilheiro do time e jogando com regularidade. As coisas num time que está lutando para ser campeão ou para se livrar do rebaixamento se tornam mais difíceis, mas o Botafogo vai lutar para sair dessa situação e acho que a história sempre joga a favor de um time que é grande", finalizou Zeballos.