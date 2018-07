No Santos, Danilo se diz adaptado em nova função

O jovem, que chegou ao Santos vindo do América-MG na temporada passada, se diz totalmente adaptado à nova função. "Não me vejo como um lateral direito hoje, é uma coisa muito clara. Hoje me considero um homem de meio. Estou adaptado, tenho coisas para evoluir, mas vejo um caminho muito bom nesta nova posição", comentou.

As boas atuações pelo Santos já fazem Danilo sonhar em seguir os passos de Neymar e Lucas, seus colegas de seleção sub-20, e chegar ao time principal do Brasil. Ele acha que tem mais chances como volante.

"Falar em carência de laterais tendo Daniel Alves e Maicon é complicado. No meio com Sandro, Ramires e Lucas... também é difícil. Hoje eu me sinto preparado, mas sei que ainda tenho que evoluir muito para chegar a este nível", afirma Danilo.