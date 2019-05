No Santos desde março, Felipe Jonatan está ansioso por 1º duelo com seu ex-clube

Oficializado como reforço do Santos no início de março, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan vive nesta semana uma grande expectativa para o jogo deste domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentará pela primeira vez o Ceará, clube no qual iniciou a sua carreira profissional após ter atuado na base da equipe entre 2015 e 2017.

O confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro também permitirá ao jogador reencontrar seus familiares e amigos, pois nasceu e foi criado na capital cearense. "Feliz de estar retornando para a cidade onde nasci e me criei. Sou grato a todos que me ajudaram, mas hoje estou no Santos e vamos em busca dos três pontos. Todos eles (família e amigos) estarão lá no Castelão me apoiando. Faziam isso quando eu estava lá e não será diferente agora que estou aqui", afirmou o atleta, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube santista.

Felipe Jonatan também espera usar a experiência adquirida enquanto atleta do Ceará para fornecer algumas informações do rival ao técnico Jorge Sampaoli, que tenta fazer a equipe alvinegra voltar a vencer após o empate por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo, na Vila Belmiro, pela rodada passada do Brasileirão.

"(O Ceará) Sempre foi um time muito aguerrido dentro de campo e que dá muito trabalho para todos os adversários, principalmente quando joga com o apoio da torcida. Mas o professor (Sampaoli) tem estudado bastante o times deles. Estamos bem focados e trabalhando bastante durante a semana para alcançar essa vitória", disse o lateral.

O Santos ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, e antes da parada da competição motivada pela disputa da Copa América vai enfrentar, além do Ceará, o Atlético-MG por duas vezes (na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, e no dia 9, pela oitava rodada do Brasileirão, em dois duelos no Pacaembu), antes de encarar o Corinthians no clássico do dia 12, na Vila Belmiro, pela jornada seguinte da competição nacional.