No Santos desde março, Jorge celebra convocação: 'Objetivo alcançado'

Jorge alcançou nesta sexta-feira o objetivo traçado quando deixou a Europa para retornar ao futebol nacional para defender o Santos. Foi o que revelou o próprio lateral-esquerdo após ser incluído pelo técnico Tite na lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Peru, em 6 e 10 de setembro, respectivamente, nos Estados Unidos.

Após passagens por Monaco e Porto, Jorge chegou ao Santos no fim de março. Desde então, se firmou como titular da lateral esquerda e se tornou um dos principais jogadores com o técnico Jorge Sampaoli. Agora, então, teve a sua boa fase reconhecida com a convocação à seleção.

"Momento de alegria. Ainda sem acreditar, porque eu vim da Europa para cá com esse objetivo de buscar a seleção novamente. Então, hoje, só de saber que eu estou nessa lista, é muito importante para mim. Quero agradecer primeiramente a Deus e a minha família, que sempre esteve comigo nesses momentos. Hoje é somente agradecer e comemorar essa vitória, mais uma conquista para mim. Vou chegar e vou honrar a camisa da seleção como eu sempre fiz", afirmou, em entrevista à Santos TV.

Jorge já havia sido convocado duas vezes para a seleção brasileira, ambas com Tite. A primeira foi em janeiro de 2017, para um amistoso contra a Colômbia. Depois, em setembro, acabou sendo chamado após o corte de Filipe Luís, por lesão, para os confrontos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

O momento da convocação de Jorge para a Seleção Brasileira!

Antes de Jorge, o último jogador do Santos convocado para a seleção havia sido o meia Lucas Lima, em maio de 2017, para amistosos contra Argentina e Austrália. Agora, com esse chamado, ele vai desfalcar o time no duelo com o Athletico-PR, em 8 de setembro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Jorge vive um grande momento no Santos. Eu conversei com o Sampaoli ontem pela ideia do Jorge ser convocado. É oportunizar esse momento nos amistosos. Jorge trabalha em linha de quatro, desenvolve sua forma defensiva. Tem crescido bastante nisso. Não jogou tanto em Portugal, mas retomou seu nível em uma equipe que está liderando o campeonato", disse Tite, durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira.