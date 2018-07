No Santos, Everton Costa mira título da Copa do Brasil

SANTOS - Após apresentar Renato Abreu, na quinta-feira, o time do Santos conheceu nesta sexta o atacante Everton Costa, ex-Coritiba. Em sua chegada ao novo clube, o jogador minimizou a má fase do time no Brasileirão e disse estar focado na disputa da Copa do Brasil. Depois de ser vice-campeão por duas vezes seguidas pelo time paranaense, ele sonha em conquistar a taça.

"A competição, agora, só tem time grande e temos que fazer o possível para passar de fase como demonstramos na quarta-feira. Ganhamos do Grêmio e agora precisamos ir para Porto Alegre e ganhar novamente. Eu quero ser campeão, bati duas vezes na porta e agora quero sentir esse gosto aqui", disse o novo atacante santista.

Everton Costa acredita que a sequência negativa do Santos antes da vitória sobre o Grêmio não deve abalar o moral do time no Brasileirão - a equipe marcou apenas 3 gols em 7 jogos. "Temos que fazer de tudo para subir na tabela nestas próximas 20 rodadas. O lugar do Santos não é lá embaixo, é no G4. O Santos é grande não tem que ficar no fim da tabela. Temos que trabalhar", disse, referindo-se ao 15º lugar na classificação.

Para reverter esta situação, o atacante pretende contribuir com gols. "Não sou um centroavante de marcar gols, mas se aparecer vou finalizar da melhor maneira para fazer o gol. Jogo pelas pontas, não sou de área, então os gols saem naturalmente. Me preocupo só em trabalhar".

Ansioso para jogar, Everton Costa já se coloca à disposição para enfrentar o Vitória, neste sábado, na Vila Belmiro. "Eu vinha jogando, treinando, não estava parado. Se precisar de mim para o primeiro tempo, segundo tempo, não importa. Mesmo assim vou ajudar o time", disse o atacante, que ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF.