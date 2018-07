No Santos, Souza mostra foco: 'Não vim para brincadeira'

O volante Souza demonstrou determinação e vontade em sua apresentação oficial no Santos nesta terça-feira. Ansioso para mostrar serviço ao técnico Oswaldo de Oliveira, o reforço do time admitiu que terá dificuldade em buscar uma vaga entre os titulares, mas avisou os concorrentes: "Não vim para brincadeira".

"Estou muito feliz de ter acertado, é um desafio novo. Estou disposto a trabalhar muito, não vim para brincadeira, vim para ficar mesmo", declarou o volante, que terá Arouca, Alison, Renato e Alan Santos como rivais na briga pelo espaço na equipe.

"Estou chegando em um grupo que já tem certo tempo junto, fui bem recebido, a disputa de volantes é grande é qualquer equipe. Sei a forma do Oswaldo de trabalhar, tenho que esperar, é o certo. E, quando tiver a oportunidade, espero conquistar a vaga de titular", afirmou.

Há um mês no Santos, Souza tenta se entrosar com o grupo, ainda sem estar 100% adaptado. "Tenho um mês aqui, fui super bem recebido pela comissão, pelos jogadores, pelo clube, agora é dar continuidade, o professor tem o esquema dele, se eu não começar jogando vou respeitar. Preciso de um tempo de adaptação, não tem ninguém melhor do que ninguém", disse.

Se depender da comissão técnica, o volante, que também atua como meia, terá boas chances na equipe. "É um atleta que eu, particularmente, gosto muito, acompanho há um tempo, desde os tempos de Palmeiras, Náutico, onde fez um belíssimo Campeonato Brasileiro, e agora no Cruzeiro", elogiou o gerente de futebol, Zinho.

"Foi um desejo da nossa comissão técnica, o Oswaldo gosta muito do atleta e quando surgiu a oportunidade com a saída de um atleta, surgiu essa oportunidade de trazer o Souza. Estamos juntos há um tempo e o convívio tem sido muito bom, pela dedicação, pelo empenho e a qualidade que trouxe para o grupo", comentou.