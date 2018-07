No Santos, Thiago Ribeiro está ansioso para enfrentar o Barcelona

SANTOS - Novo reforço do Santos, o atacante Thiago Ribeiro foi apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé, logo após o treinamento antes do embarque da equipe para a Espanha. Na próxima sexta-feira, o time enfrenta o Barcelona, no Camp Nou, pelo contra o Barcelona, pelo Troféu Joan Gamper, e o atacante celebrou a oportunidade de estrear pela equipe em um confronto tão importante, acertado após a venda do atacante Neymar ao clube catalão.

"Estrear contra o Barcelona é muito bom. È um dos melhores times do mundo hoje, conquistou tudo que podia conquistar. Estou muito feliz por estrear em um jogo como esse. Nesses dois anos que joguei na Itália, cresci muito taticamente. Acho que isso é importante em um jogo como esse. Temos que ocupar os espaços para não deixar o Barcelona jogar. Temos que entrar com personalidade e buscar jogar com a bola nos pés. Temos condições de fazer um bom jogo. Temos jogadores de qualidade para jogar também", disse.

Mesmo sem ter jogado pelo Santos, Thiago Ribeiro garantiu que está pronto para jogar em alto nível e ressaltou que o time não pode se sentir inferiorizado no duelo com o Barcelona, de Messi e Neymar. "Todo jogador quer jogar bem. Quando você joga em um clube da grandeza do Santos, tem que estar preparado para enfrentar tantos os times considerados de menor quanto de maior expressão. O Barcelona é um dos gigantes do mundo, mas o Santos também é. Estou preparado. É um jogo importante. Continuar trabalhando para conseguir atuar bem nos minutos que eu atuar contra o Barcelona e balançar as redes para ajudar o Santos", afirmou.

Com boas passagens por Cruzeiro e São Paulo, Thiago Ribeiro explicou que não ficou parado enquanto o Santos negociava a sua contratação. "Eu me reapresentei na Itália dia 10 de julho. Treinei até o dia 19, depois parei uns quatro, cinco dias, quando houve o acerto com o Santos, para acertar os detalhes da mudança. Depois voltei a treinar desde quarta. Espero acelerar esse processo para estar bem o mais rápido possível, para estar à disposição já contra o Barcelona, atuar alguns minutos e já adquirir ritmo de jogo", comentou.

O reforço santista também celebrou a oportunidade de atuar ao lado de Montillo, com quem fez uma parceria de sucesso no Cruzeiro. "Jogamos um ano no Cruzeiro. Conseguimos desempenhar um grande futebol. Conheço muito bem o Montillo, muito rápido, habilidoso. Tem facilidade de colocar um companheiro na cara do gol. Ele sabe como gosto de jogar. Gosto de jogar fazendo muita movimentação. Espero poder me encaixar bem não só com o Montillo, mas com todos os outros jogadores", disse.