No São Caetano, Danielzinho pode ser punido pelo TJD

"Foi um lance involuntário. Uma disputa de bola que infelizmente terminou em uma séria lesão para um companheiro de trabalho. Quero pedir desculpas ao Ferrugem e dizer que foi uma fatalidade, jamais tive a intenção de acertá-lo. Espero que ele tenha uma ótima recuperação e quando possível vou conversar com ele sobre o ocorrido", afirmou logo após a partida.

Na tarde desta segunda-feira, torcedores da Ponte Preta publicaram diversas críticas e ofensas na página do atacante no Facebook. Ele também usou a rede social para pedir desculpas novamente, mas foi repreendido. Incomodado, chegou a discutir com alguns torcedores.

Fora dos gramados, o atacante deve subir no banco dos réus do TJD-SP. Antônio Meccia, procurador-geral do Tribunal, confirmou que analisará as imagens da falta e os relatos do árbitro na súmula para saber as providências que serão tomadas. O atacante deve ser denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição de quatro a 12 partidas.

A direção da Ponte Preta exige providências da Federação Paulista de Futebol (FPF) tanto contra o árbitro como também contra o jogador do São Caetano. "O jogador foi imprudente e o árbitro, simplesmente, não cumpriu a regra", desabafou o presidente Márcio Della Volpe.