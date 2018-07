No São Caetano, Rivaldo lamenta viver situação inédita na carreira

SÃO CAETANO DO SUL - Campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002 e eleito o melhor jogador do mundo em 1999, quando defendia o Barcelona, o meia Rivaldo passa por uma situação bem diferente no Campeonato Paulista. Aos 40 anos, o jogador está no São Caetano, lanterna do torneio com cinco pontos, e admite que o momento ruim e inédito para ele o incomoda.

"É difícil estar nessa situação, pois sempre consegui vários títulos na minha carreira. Nunca passei por isso", disse Rivaldo, que marcou dois gols pelo São Caetano, um deles contra o Corinthians, mas ainda não conseguiu conquistar vitórias após disputar cinco partidas pelo clube.

O jogador disse não saber explicar os motivos da péssima campanha do São Caetano e avaliou que a equipe tem potencial para ser a quinta força do futebol paulista. "Eu também queria saber. Depois dos quatro clubes grandes de São Paulo, o São Caetano deveria ser o quinto. Temos bons e conhecidos jogadores, mas as coisas não estão saindo, não estamos conseguindo os resultados", disse.

Faltando oito rodadas para o encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista, o São Caetano está cinco pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, mas Rivaldo garante que não perde as esperanças de recuperar a equipe.

"Estamos passando por um momento difícil, apesar de termos salários em dia e estrutura boa, mas os resultado não vêm. Acredito que isso vai mudar", disse. "Tenho esperanças em reverter isso porque só depende da gente", completou.

Em busca da recuperação, o São Caetano vai enfrentar o Palmeiras neste domingo no Anacleto Campanella. Rivaldo promete deixar de lado o carinho pelo clube em que atuou entre 1994 e 1996, com as conquistas de um título do Campeonato Brasileiro (1994) e de um Campeonato Paulista (1996).

"Minha história foi muito bonita. Tenho carinho especial, sou profissional e tenho que pensar nesse lado. Precisamos de um bom resultado para sair dessa situação", afirmou.

Rivaldo garantiu ter aprovado o retorno de Ailton Silva ao comando do São Caetano. "Não tive a felicidade de jogar com ele antes, mas tem futuro como treinador. Todos gostam dos treinos dele", comentou.