No São Paulo, Aguirre tem seu melhor aproveitamento em clássicos

Neste domingo, contra o Santos, o técnico Diego Aguirre comandará o São Paulo pela sexta vez em um clássico. Até aqui, o aproveitamento do uruguaio nesse tipo de confronto já é superior ao obtido nos duelos regionais disputados à frente de Internacional e Atlético-MG, clubes do Brasil nos quais ele também já trabalhou.

Com três vitórias e duas derrotas, o treinador conquistou 60% dos pontos em disputa diante dos três rivais estaduais – Corinthians, Palmeiras e Santos – do clube tricolor. Em Minas, o desempenho foi bem inferior: 16,6% em quatro jogos (dois empates e duas derrotas) contra Cruzeiro e América-MG. No Rio Grande do Sul, o aproveitamento de 55,5% foi semelhante ao atual no São Paulo: ganhou uma, empatou duas e não perdeu nenhuma batalha com o Grêmio.

Às vésperas do San-São, que será disputado às 16h, na Vila Belmiro, Aguirre falou ao canal oficial são-paulino no YouTube sobre a expectativa em relação ao confronto: "Jogo bom. Gosto de jogos assim. É um privilégio para mim estar no São Paulo, enfrentando um time forte, com história, como é o Santos".

Confira abaixo um breve histórico do treinador em clássicos pelos três clubes que dirigiu no Brasil:

São Paulo - Aguirre ainda não derrotou o Palmeiras. No único duelo até aqui, disputado no Allianz Parque, derrota por 3 a 1. Do Santos, rival deste domingo, ele ganhou no primeiro turno do Brasileiro, por 1 a 0. O Corinthians, ele já enfrentou três vezes e, apesar da vantagem no confronto (2 a 1), o oponente traz más recordações devido à eliminação, nos pênaltis, no Paulistão.

21/7/2018 - São Paulo 3 x 1 Corinthians - Brasileirão

2/6/2018 - Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Brasileirão

20/5/2018 - São Paulo 1 x 0 Santos - Brasileirão

28/3/2018 - Corinthians (5) 1 x 0 (4) São Paulo - Estadual

25/3/2018 - São Paulo 1 x 0 Corinthians - Estadual

Atlético-MG - Os atleticanos não guardam boas lembranças de Aguirre nos clássicos mineiros. Jogou só uma vez contra o Cruzeiro e perdeu. Ainda amargou a perda do título estadual de 2016 para o América-MG, com direito a uma derrota e um empate.

8/5/2016 - Atlético-MG 1 x 1 América-MG - Estadual

1/5/2016 - América-MG 2 x 1 Atlético-MG - Estadual

27/3/2016 - Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro - Estadual

13/3/2016 - América-MG 1 x 1 Atlético-MG - Estadual

2/3/2016 - Atlético-MG 1 x 1 América-MG - Primeira Liga

Internacional - Já os colorados não têm de que reclamar, afinal, o uruguaio deixou Porto Alegre sem saber o que é perder para o Grêmio. Em três encontros, Aguirre ganhou um e empatou dois.

3/5/2015 - Internacional 2 x 1 Grêmio - Estadual

26/4/2015 - Grêmio 0 x 0 Internacional - Estadual

1/3/2015 - Internacional 0 x 0 Grêmio - Estadual