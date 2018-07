No São Paulo, Denilson diz estar readaptado ao Brasil

"Fiquei muito tempo fora e isso tem uma diferença grande. Então sofri um pouco. Mas agora estou motivado e tenho certeza de que posso jogar e me segurar ali no meio de campo para ajudar o São Paulo ser campeão", disse Denilson, ao site oficial do São Paulo, prometendo que terá mais sucesso em 2012.

O jogador garantiu que será advertido menos vezes pelos árbitros nesta temporada. "Tenho de fazer o que fiz nas últimas partidas do Brasileiro. Tomei só um amarelo e nada. Importante é não tomar cartão, não se preocupar com isso. Eu quero fazer meu jogo e estou com a cabeça tranquila", completou.

Em 2012, Denilson vai enfrentar uma disputa mais acirrada por uma vaga de titular, após os retornos de empréstimos de Cleber Santana e de Juninho, além das contratações de Fabrício e Maicon pelo São Paulo. "Vai ser uma boa disputa e sadia. O São Paulo contratou bem. Trabalho para estar entre os onze, mas quem define é o Leão. Estou à disposição", concluiu.