No São Paulo, Fernandinho lamenta lesões na temporada 2010

Depois de brilhar em 2009 no Barueri, o atacante Fernandinho admitiu que as lesões atrapalharam sua temporada de estreia no São Paulo. O jogador teve um grande início de ano, durante o Campeonato Paulista, mas caiu de rendimento por conta das contusões e perdeu espaço na equipe no Brasileirão.

"Nunca tinha me machucado assim na carreira. Quando cheguei não pude fazer pré-temporada pois operei e fiquei um longo tempo parado e agora mais pro final do ano também fiquei afastado de muitos jogos por uma lesão muscular e depois um trauma na perna direita. As lesões me atrapalham muito, pois além de tirar a sequência elas atrapalham no condicionamento físico", reconheceu a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Apesar da frustração, Fernandinho se disse satisfeito com seu desempenho em 2010. "Não foi um mau ano. É claro que não foi como eu imaginei ou como eu tinha planejado já que as lesões me atrapalharam muito, mas me dediquei o quanto pude no São Paulo e sempre que estive em campo procurei dar o meu melhor", afirmou.

Totalmente recuperado das lesões, Fernandinho espera ganhar novas chances no time titular e marcar gols no ano que vem. "Quero começar 2011 como estreei no São Paulo, com uma grande atuação e muitos gols. Quero conseguir ajudar mais, ter uma sequência de jogos bem maior e me firmar na equipe titular. Vim para o clube para conquistar títulos e escrever uma bonita história e espero conseguir isso junto com meus companheiros no ano que vem".