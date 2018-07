No São Paulo, Lucas sai em defesa de Xandão: 'Ele é do bem'

SÃO PAULO - Sem a classificação para a Libertadores, o São Paulo ainda ganhou um problema no início das férias. O zagueiro Xandão foi flagrado no exame antidoping da derrota contra o Atlético-PR, no dia 16 de novembro, em Curitiba.

O São Paulo alega que houve uma confusão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e garante ter comunicado que Xandão utilizou um colírio com a substância citada no exame no compromisso na Arena da Baixada. O meia Lucas reforça a confiança na boa fé do companheiro.

"Fiquei sabendo da notícia e que partiu de um colírio, tenho certeza de que o Xandão será absolvido. Ele é do bem, tem caráter", avisou o camisa 7, antes de participar do prêmio Craque do Brasileirão-2011 na capital paulista, na noite desta segunda-feira.

Já o zagueiro Rhodolfo mostrou-se surpreso com a notícia do doping do companheiro de sistema defensivo. "Como é? Eu não estou nem sabendo direito", disse o atleta rapidamente.

Em função do problema, Xandão está suspenso de forma preventiva por 30 dias. No entanto, o defensor irá cumprir a pena durante as férias, por isso estaria à disposição no início do Paulistão. O julgamento do caso deve ocorrer em fevereiro.