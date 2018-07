No São Paulo, Lúcio festeja volta ao futebol brasileiro e 'sonho realizado'

SÃO PAULO - Campeão mundial em 2002 e titular da seleção brasileira também nas Copas de 2006 e 2010, o zagueiro Lúcio foi oficialmente apresentado como novo reforço do São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, no Salão Nobre do Morumbi. O defensor vestiu a camisa do clube, ainda sem um número definido para ele, comemorou o fato de estar retornando ao futebol brasileiro, após 12 anos atuando na Europa, o que qualificou como um "sonho realizado". E ele ressaltou que está em grande forma, apesar de ter disputado apenas quatro partidas pela Juventus, da Itália, nos últimos cinco meses.

"Estou muito feliz de poder retornar ao Brasil. Com minha saída da Inter (de Milão), o São Paulo já se prontificou, isso me deixou muito feliz, até porque ser desejado por um grande clube como o São Paulo é uma satisfação muito grande, um clube de muita história e presente vencedor", afirmou Lúcio, lembrando que a diretoria do time do Morumbi já havia o procurado antes mesmo dele acertar sua transferência para a Juventus, seu último clube na Itália.

Aos 34 anos, Lúcio exibiu boa forma física em sua apresentação ao São Paulo e lembrou que vinha fazendo testes quinzenalmente na Juventus, que, segundo o defensor, ratificaram que ele continua em boas condições mesmo atuando pouco pela equipe nestes últimos meses, nos quais também foi atrapalhado por lesões.

"Esse mês marca 12 anos que saí para ir para a Europa. Joguei muito pouco no Brasil, graças a Deus estou realizando esse sonho de retornar. Eu tenho melhorado meus índices (nos testes) nos últimos meses apesar de não estar jogando, estou muito bem fisicamente, quem não está jogando se prepara da mesma forma", enfatizou.

Lúcio também evitou, já em sua chegada, assumir a condição de principal novo líder da zaga tricolor, embora isso deva acontecer com naturalidade, pela própria experiência adquirida ao longo de sua carreira. "Rótulo de xerife é uma coisa que as pessoas colocam, para mim não é o foco, meu desejo é representar bem o São Paulo, vestir a camisa com orgulho e coração. Essa é minha vontade", opinou.

E Lúcio mostrou estar confiante de que a sua readaptação ao futebol do Brasil será rápida, após mais de uma década atuando na Europa. "Hoje em dia existe a possibilidade grande de acompanhar não só o futebol brasileiro como o futebol mundial. Sempre procurei observar alguns jogos e diria que é mais difícil se adaptar à Europa que ao Brasil. Claro que haverá um pouco de dificuldade, mas nada que impeça de mostrar um bom futebol", disse.

O fato de o São Paulo estar na Copa Libertadores de 2013 e o bom momento econômico do Brasil também foram outro fatores citados por Lúcio como incentivo extras para que ele aceitasse o desafio de voltar a jogar no seu país. "Os olhos do mundo estão voltando para o Brasil. Alguns anos atrás era o contrário, com jogadores saindo do Brasil, pelo fato de que seria melhor estar na Europa, mas hoje o Brasil oferece condições e isso deixa o povo brasileiro mais feliz. Na Europa, a Liga dos Campeões é um obsessão de todos os grandes clubes. Em 2002, joguei a primeira final, perdemos, mas em 2010 consegui vencer. Não tive oportunidade de jogar a Libertadores, mas com certeza é um desafio e um sonho", destacou.